Дональд Трамп объявил о повышении глобальных пошлин для стран до 15% — и это не предел

Президент США заявил, что пошлина вырастет с 10% до 15% немедленно, а в течение ближайших месяцев администрация введет новые тарифы.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении немедленно повысить глобальную пошлину для ряда стран с 10% до 15%. Об этом он написал в своей соцсети TrustSocial.

По словам Трампа, решение принято после «тщательного и всестороннего пересмотра» постановления Верховного суда США по тарифной политике. Президент раскритиковал документ, назвав его «нелепым», «плохо написанным» и «чрезвычайно антиамериканским».

Трамп подчеркнул, что повышение пошлины вступит в силу немедленно. Речь идет о так называемом «глобальном тарифе» в размере 10%, который теперь будет увеличен до максимально разрешенного и юридически проверенного уровня — 15%.

«Пусть это заявление засвидетельствует, что я, как Президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышаю 10-процентную глобальную пошлину… до полностью разрешенного и юридически проверенного уровня в 15%», — отметил он.

Он также заявил, что в ближайшие месяцы его администрация определит и введет новые тарифы, которые, по его словам, будут соответствовать законодательству.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный суд США признал незаконными тарифы Дональда Трампа на импорт. Он резко отреагировал на решение Верховного суда США об отмене пошлин.

