  1. В мире

Дональд Трамп объявил о повышении глобальных пошлин для стран до 15% — и это не предел

18:33, 21 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент США заявил, что пошлина вырастет с 10% до 15% немедленно, а в течение ближайших месяцев администрация введет новые тарифы.
Дональд Трамп объявил о повышении глобальных пошлин для стран до 15% — и это не предел
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении немедленно повысить глобальную пошлину для ряда стран с 10% до 15%. Об этом он написал в своей соцсети TrustSocial.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Трампа, решение принято после «тщательного и всестороннего пересмотра» постановления Верховного суда США по тарифной политике. Президент раскритиковал документ, назвав его «нелепым», «плохо написанным» и «чрезвычайно антиамериканским».

Трамп подчеркнул, что повышение пошлины вступит в силу немедленно. Речь идет о так называемом «глобальном тарифе» в размере 10%, который теперь будет увеличен до максимально разрешенного и юридически проверенного уровня — 15%.

«Пусть это заявление засвидетельствует, что я, как Президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышаю 10-процентную глобальную пошлину… до полностью разрешенного и юридически проверенного уровня в 15%», — отметил он.

Он также заявил, что в ближайшие месяцы его администрация определит и введет новые тарифы, которые, по его словам, будут соответствовать законодательству.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный суд США признал незаконными тарифы Дональда Трампа на импорт. Он резко отреагировал на решение Верховного суда США об отмене пошлин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый закон о жилищной политике оставляет владельцев без четкой формулы компенсации за изъятое жилье

Государство внедряет механизмы обновления устаревшего фонда: какие риски ожидают жильцов.

Суд сможет освободить плательщика от уплаты алиментов, если доход получателя выше дохода плательщика — новая статья ГК

В проект Гражданского кодекса Украины вводит отдельную статью о возможности освобождения от обязанности содержания.

Закон о жилищной политике вступил в силу, но без Кабмина реформа может остаться на бумаге

Механизмы государственной поддержки для реализации права на жилье в ожидании решений Кабинета Министров.

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Дефицит кадров и тысячи дел: Рада судей показала реальное положение дел в судах

Нагрузка на суды в 2025 году: отсутствие поддержки кадров угрожает единству судебной практики.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]