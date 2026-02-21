  1. У світі

Дональд Трамп оголосив про підвищення глобальних мит для країн до 15% — і це ще не межа

18:33, 21 лютого 2026
Президент США заявив, що мито зросте з 10% до 15% негайно, а протягом найближчих місяців адміністрація запровадить нові тарифи.
Дональд Трамп оголосив про підвищення глобальних мит для країн до 15% — і це ще не межа
Президент США Дональд Трамп заявив про намір негайно підвищити глобальне мито для низки країн із 10% до 15%. Про це він написав у своїй соцмережі TrustSocial.

За словами Трампа, рішення ухвалене після «ретельного та всебічного перегляду» постанови Верховного суду США щодо тарифної політики. Президент розкритикував документ, назвавши його «безглуздим», «погано написаним» і «надзвичайно антиамериканським».

Трамп наголосив, що підвищення мита набуде чинності негайно. Йдеться про так званий «глобальний тариф» у розмірі 10%, який тепер буде збільшено до максимально дозволеного та юридично перевіреного рівня — 15%.

«Нехай ця заява засвідчить, що я, як Президент Сполучених Штатів Америки, негайно підвищую 10-відсоткове глобальне мито… до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня у 15%», — зазначив він.

Він також заявив, що протягом найближчих місяців його адміністрація визначить і запровадить нові тарифи, які, за його словами, відповідатимуть законодавству.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний суд США визнав незаконними тарифи Дональда Трампа на імпорт. Він різко відреагував на рішення Верховного суду США щодо скасування мит.

США Дональд Трамп

