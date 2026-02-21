  1. У світі

Дональд Трамп різко відреагував на рішення Верховного суду США щодо скасування мит

12:43, 21 лютого 2026
Дональд Трамп назвав рішення Верховного суду США щодо його тарифів «ганьбою».
Фото: GC Images
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний суд США визнав незаконними тарифи Дональда Трампа на імпорт.

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на рішення Верховного суду. Він назвав цей вердикт «ганьбою для країни» та заявив, що судді «підірвали економічну незалежність Америки». Про це Трамп сказав про це під час сніданку в Білому домі з губернаторами, пише CNN.

За словами Трампа, рішення було «продиктоване радикальними лівими». Хоча двоє консервативних суддів, яких він сам призначив, проголосували проти нього.

Рішення  суду назвав «ганьбою» та повідомив присутнім, що має запасний план. Трамп запевнив своїх прихильників, що юристи Білого дому вже шукають способи перезапровадити тарифи через інші законодавчі акти, щоб «захистити американських робітників від іноземного пограбунку».

