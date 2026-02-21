Дональд Трамп резко отреагировал на решение Верховного суда США об отмене пошлин

Дональд Трамп назвал решение Верховного суда США относительно его тарифов «позором».

Фото: GC Images

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный суд США признал незаконными тарифы Дональда Трампа на импорт.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение Верховного суда. Он назвал этот вердикт «позором для страны» и заявил, что судьи «подорвали экономическую независимость Америки». Об этом Трамп сказал во время завтрака в Белый дом с губернаторами, пишет CNN.

По словам Трампа, решение было «продиктовано радикальными левыми», хотя двое консервативных судей, которых он сам назначил, проголосовали против него.

Решение суда он назвал «позором» и сообщил присутствующим, что у него есть запасной план. Трамп заверил своих сторонников, что юристы Белого дома уже ищут способы вновь ввести тарифы через другие законодательные акты, чтобы «защитить американских рабочих от иностранного ограбления».

