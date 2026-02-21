  1. В мире

Дональд Трамп резко отреагировал на решение Верховного суда США об отмене пошлин

12:43, 21 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп назвал решение Верховного суда США относительно его тарифов «позором».
Дональд Трамп резко отреагировал на решение Верховного суда США об отмене пошлин
Фото: GC Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный суд США признал незаконными тарифы Дональда Трампа на импорт.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение Верховного суда. Он назвал этот вердикт «позором для страны» и заявил, что судьи «подорвали экономическую независимость Америки». Об этом Трамп сказал во время завтрака в Белый дом с губернаторами, пишет CNN.

По словам Трампа, решение было «продиктовано радикальными левыми», хотя двое консервативных судей, которых он сам назначил, проголосовали против него.

Решение суда он назвал «позором» и сообщил присутствующим, что у него есть запасной план. Трамп заверил своих сторонников, что юристы Белого дома уже ищут способы вновь ввести тарифы через другие законодательные акты, чтобы «защитить американских рабочих от иностранного ограбления».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дефицит кадров и тысячи дел: Рада судей показала реальное положение дел в судах

Нагрузка на суды в 2025 году: отсутствие поддержки кадров угрожает единству судебной практики.

В Украине меняют подход к отсрочке от мобилизации для еще одной категории военнослужащих до 25 лет

Новым законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации сроком до 12 месяцев для добровольцев в возрасте до 25 лет.

Презумпция владения в новом ГК: владельцы смогут судиться с собственниками за имущество

В ГК вводится понятие владения и любое лицо, фактически контролирующее вещь, считается владельцем и может защищать свое владение даже от собственника.

Комитет поддержал законопроект об усилении ответственности за буллинг

Срок привлечения к ответственности за травлю предлагают увеличить с 3 месяцев до одного года.

Комитет рекомендует пересмотреть сроки дисциплинарного взыскания в рамках исключения «злостного неповиновения

Комитет обратил внимание, что новое дисциплинарное взыскание сроком до года может фактически приравниваться к лишению свободы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]