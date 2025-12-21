Движение на трассе Одесса – Рени в Маяках возобновлено после атак БПЛА

В Одесской области возобновили движение на трассе М-15.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вчера проезд по мосту через Днестр на трассе Одесса-Рени возле села Маяки был невозможен из-за более 20 атак БПЛА со стороны России и более пяти попаданий. На сегодняшний день первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что ограничение движения на автодороге М-15 Одесса – Рени (на Бухарест) в пределах населенного пункта Маяки снято.

Транспорт в настоящее время курсирует без ограничений.

Напомним, РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесской области, погибли 8 человек, еще более двух десятков – ранены.

