Нові правила ЄС щодо притулку – мігрантів депортовуватимуть до «третіх безпечних країн»

ЄС створює «центри повернення» мігрантів поза Європою.

Фото: hromadske

Рада та Європейський парламент погодили законодавчу ініціативу, яка дозволяє відправляти прохання про притулок до «третіх безпечних країн», навіть якщо заявник раніше не мав стосунку до цих держав. Мета нових правил — зменшити кількість мігрантів у ЄС та прискорити процес ухвалення рішень щодо їхніх заявок.

«Концепція безпечної третьої країни дозволяє державам-членам ЄС відхилити заяву про надання притулку як неприйнятну (тобто без розгляду її по суті), коли шукачі притулку могли б звернутися за міжнародним захистом та, якщо вони мали на це право, отримати його в країні, що не входить до ЄС, але вважається безпечною для них», – пише Рада Європейського Союзу.

За новим законом планується створення «центрів повернення» в країнах за межами Європи. Наприклад, Італія розглядає відкриття такого центру в Албанії, Нідерланди — в Уганді, а Німеччина — участь у спільному проєкті. Мігрантів можна буде депортувати навіть у ті держави, де вони ніколи не перебували. Крім того, відмова в притулку під час апеляції більше не гарантуватиме автоматичного перебування в ЄС.

Вперше у ЄС буде створено єдиний список «безпечних країн походження». До нього вже внесли Єгипет, Марокко, Туніс, Індію, Косово, Бангладеш та Колумбію. Заявки з цих держав розглядатимуть за спрощеною процедурою.

Європейські чиновники вважають, що нові правила дозволять ефективніше управляти міграційними потоками. Формальне ухвалення закону Європарламентом і Радою ЄС вважається технічною формальністю.

За даними Ради ЄС, держави-члени зможуть застосовувати концепцію безпечної третьої країни на основі таких трьох варіантів:

існує «зв’язок» між шукачем притулку та третьою країною. Однак зв’язок більше не буде обов’язковим критерієм для використання концепції безпечної третьої країни.

заявник проїхав транзитом через третю країну до прибуття до ЄС

існує угода або домовленість з безпечною третьою країною, яка гарантує, що запит особи на притулок буде розглянуто у відповідній країні, що не входить до ЄС.

«Під час нашого головування нам вдалося переглянути концепцію «безпечної третьої країни» у рекордно короткі терміни, що дозволило державам-членам укладати угоди з безпечними третіми країнами щодо обробки заяв про надання притулку за межами Європи», – зазначив міністр імміграції та інтеграції Данії Расмус Стоклунд.

