  1. У світі

Нові правила ЄС щодо притулку – мігрантів депортовуватимуть до «третіх безпечних країн»

10:53, 21 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ЄС створює «центри повернення» мігрантів поза Європою.
Нові правила ЄС щодо притулку – мігрантів депортовуватимуть до «третіх безпечних країн»
Фото: hromadske
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада та Європейський парламент погодили законодавчу ініціативу, яка дозволяє відправляти прохання про притулок до «третіх безпечних країн», навіть якщо заявник раніше не мав стосунку до цих держав. Мета нових правил — зменшити кількість мігрантів у ЄС та прискорити процес ухвалення рішень щодо їхніх заявок.

«Концепція безпечної третьої країни дозволяє державам-членам ЄС відхилити заяву про надання притулку як неприйнятну (тобто без розгляду її по суті), коли шукачі притулку могли б звернутися за міжнародним захистом та, якщо вони мали на це право, отримати його в країні, що не входить до ЄС, але вважається безпечною для них», – пише Рада Європейського Союзу.

За новим законом планується створення «центрів повернення» в країнах за межами Європи. Наприклад, Італія розглядає відкриття такого центру в Албанії, Нідерланди — в Уганді, а Німеччина — участь у спільному проєкті. Мігрантів можна буде депортувати навіть у ті держави, де вони ніколи не перебували. Крім того, відмова в притулку під час апеляції більше не гарантуватиме автоматичного перебування в ЄС.

Вперше у ЄС буде створено єдиний список «безпечних країн походження». До нього вже внесли Єгипет, Марокко, Туніс, Індію, Косово, Бангладеш та Колумбію. Заявки з цих держав розглядатимуть за спрощеною процедурою.

Європейські чиновники вважають, що нові правила дозволять ефективніше управляти міграційними потоками. Формальне ухвалення закону Європарламентом і Радою ЄС вважається технічною формальністю.

За даними Ради ЄС, держави-члени зможуть застосовувати концепцію безпечної третьої країни на основі таких трьох варіантів:

  • існує «зв’язок» між шукачем притулку та третьою країною. Однак зв’язок більше не буде обов’язковим критерієм для використання концепції безпечної третьої країни.
  • заявник проїхав транзитом через третю країну до прибуття до ЄС
  • існує угода або домовленість з безпечною третьою країною, яка гарантує, що запит особи на притулок буде розглянуто у відповідній країні, що не входить до ЄС.

«Під час нашого головування нам вдалося переглянути концепцію «безпечної третьої країни» у рекордно короткі терміни, що дозволило державам-членам укладати угоди з безпечними третіми країнами щодо обробки заяв про надання притулку за межами Європи», – зазначив міністр імміграції та інтеграції Данії Расмус Стоклунд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон ЄС Рада Європи Європарламент депортація міграційна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

У Чернігові жінка продала авто, а потім пішла по судах: чим закінчилась історія у Верховному Суді

Касаційна інстанція наголосила, що вирішальне значення має фактична поведінка сторін, а не подальші претензії.

Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]