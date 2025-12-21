Новые правила ЕС по убежищу – мигрантов будут депортировать в «третьи безопасные страны»

  1. В мире

10:53, 21 декабря 2025
ЕС создает «центры возвращения» мигрантов за пределами Европы
Фото: hromadske
Совет и Европейский парламент согласовали законодательную инициативу, которая позволяет отправлять просьбы о предоставлении убежища в «третьи безопасные страны», даже если заявитель ранее не имел отношения к этим государствам. Цель новых правил – уменьшить количество мигрантов в ЕС и ускорить процесс принятия решений по их заявкам.

«Концепция безопасной третьей страны позволяет государствам-членам ЕС отклонить заявление о предоставлении убежища как неприемлемое (то есть без рассмотрения его по существу), когда лица, ищущие убежища, могли бы обратиться за международной защитой и, если они имели на это право, получить ее в стране, не входящей в ЕС, но считается безопасной для них», — пишет Совет Европейского Союза.

По новому закону планируется создание «центров возвращения» в странах за пределами Европы. Например, Италия рассматривает открытие такого центра в Албании, Нидерланды — в Уганде, а Германия — участие в совместном проекте. Мигрантов можно будет депортировать даже в те государства, где они никогда не находились. Кроме того, отказ в убежище во время апелляции больше не будет гарантировать автоматического пребывания в ЕС.

Впервые в ЕС будет создан единый список «безопасных стран происхождения». В него уже включены Египет, Марокко, Тунис, Индия, Косово, Бангладеш и Колумбия. Заявки из этих государств будут рассматриваться по упрощенной процедуре.

Европейские чиновники считают, что новые правила позволят более эффективно управлять миграционными потоками. Формальное принятие закона Европарламентом и Советом ЕС считается технической формальностью.

По данным Совета ЕС, государства-члены смогут применять концепцию безопасной третьей страны на основе следующих трех вариантов:

  • существует «связь» между просителем убежища и третьей страной. Однако связь больше не будет обязательным критерием для использования концепции безопасной третьей страны.
  • заявитель проехал транзитом через третью страну до прибытия в ЕС
  • существует соглашение или договоренность с безопасной третьей страной, которая гарантирует, что запрос лица о предоставлении убежища будет рассмотрен в соответствующей стране, не входящей в ЕС.

«Во время нашего председательства нам удалось пересмотреть концепцию «безопасной третьей страны» в рекордно короткие сроки, что позволило государствам-членам заключать соглашения с безопасными третьими странами об обработке заявлений о предоставлении убежища за пределами Европы», — отметил министр иммиграции и интеграции Дании Расмус Стоклунд.

закон ЕС Совет Европы Европарламент депортация миграционная служба

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

