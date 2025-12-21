Сан-Франциско накрив блекаут – без світла залишилися 130 тисяч споживачів

Енергетики повідомили про поетапне відновлення електропостачання.

У Сан-Франциско сталося масштабне відключення електроенергії, внаслідок якого без світла залишилися близько 130 тисяч клієнтів. Про це повідомив головний постачальник електроенергії та газу для північної Каліфорнії — компанія Pacific Gas & Electric (PG&E).

У компанії зазначили, що енергетикам вдалося стабілізувати мережу і наразі не очікується нових відключень. Аварійні бригади працюють на місцях та усувають наслідки інциденту.

Згодом у PG&E уточнили, що станом на 21:00 суботи за місцевим часом електропостачання вже відновили для близько 90 тисяч клієнтів. Ще приблизно 40 тисяч споживачів планують підключити найближчим часом. У компанії додали, що ремонтні роботи триватимуть упродовж ночі після завершення необхідних перевірок безпеки.

