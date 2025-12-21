Сан-Франциско накрыл блэкаут – без света остались 130 тысяч потребителей

Энергетики сообщили о поэтапном восстановлении электроснабжения.

В Сан-Франциско произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате которого без света остались около 130 тысяч клиентов. Об этом сообщил главный поставщик электроэнергии и газа для северной Калифорнии — компания Pacific Gas & Electric (PG&E).

В компании отметили, что энергетикам удалось стабилизировать сеть и в настоящее время не ожидается новых отключений. Аварийные бригады работают на местах и устраняют последствия инцидента.

Впоследствии в PG&E уточнили, что по состоянию на 21:00 субботы по местному времени электроснабжение уже восстановили для около 90 тысяч клиентов. Еще примерно 40 тысяч потребителей планируют подключить в ближайшее время. В компании добавили, что ремонтные работы продлятся в течение ночи после завершения необходимых проверок безопасности.

