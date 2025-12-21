  1. В мире

Сан-Франциско накрыл блэкаут – без света остались 130 тысяч потребителей

10:35, 21 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Энергетики сообщили о поэтапном восстановлении электроснабжения.
Сан-Франциско накрыл блэкаут – без света остались 130 тысяч потребителей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сан-Франциско произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате которого без света остались около 130 тысяч клиентов. Об этом сообщил главный поставщик электроэнергии и газа для северной Калифорнии — компания Pacific Gas & Electric (PG&E).

В компании отметили, что энергетикам удалось стабилизировать сеть и в настоящее время не ожидается новых отключений. Аварийные бригады работают на местах и устраняют последствия инцидента.

Впоследствии в PG&E уточнили, что по состоянию на 21:00 субботы по местному времени электроснабжение уже восстановили для около 90 тысяч клиентов. Еще примерно 40 тысяч потребителей планируют подключить в ближайшее время. В компании добавили, что ремонтные работы продлятся в течение ночи после завершения необходимых проверок безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США электроэнергия свет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационная инстанция оставила в силе решение о передаче на поруки по делу о самовольном занятии земельных участков.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]