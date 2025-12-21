  1. В Україні
  2. / У світі

Як працюють КПП кордоні Молдови з Україною

09:59, 21 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КПП «Тудора» і «Паланка» працюють з обмеженнями через загрозу атак дронів.
Як працюють КПП кордоні Молдови з Україною
Фото: Actualitati.md
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Два контрольно-пропускні пункти на кордоні Молдови з Україною перевели в особливий режим роботи після російських атак безпілотниками по півдню Одеської області 18 та 19 грудня.

Як повідомляє NewsMaker з посиланням на Прикордонну поліцію Молдови, виїзд з Молдови через КПП «Тудора» у напрямку Білгород-Дністровського дозволений без обмежень. Водночас рух у бік Одеси через цей пункт пропуску відкритий лише для громадян України та транспорту масою до 7 тонн.

У молдовському прикордонному відомстві також рекомендували громадянам утриматися від поїздок у напрямку Одеси.

Крім того, через пункт пропуску «Паланка – Маяки-Удобне» виїзд з Молдови дозволений виключно громадянам України та транспортним засобам вагою не більше 7 тонн. У напрямку Білгород-Дністровського обмеження не застосовуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Україна Одеса війна Молдова перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Чернігові жінка продала авто, а потім пішла по судах: чим закінчилась історія у Верховному Суді

Касаційна інстанція наголосила, що вирішальне значення має фактична поведінка сторін, а не подальші претензії.

Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]