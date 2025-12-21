Як працюють КПП кордоні Молдови з Україною

КПП «Тудора» і «Паланка» працюють з обмеженнями через загрозу атак дронів.

Фото: Actualitati.md

Два контрольно-пропускні пункти на кордоні Молдови з Україною перевели в особливий режим роботи після російських атак безпілотниками по півдню Одеської області 18 та 19 грудня.

Як повідомляє NewsMaker з посиланням на Прикордонну поліцію Молдови, виїзд з Молдови через КПП «Тудора» у напрямку Білгород-Дністровського дозволений без обмежень. Водночас рух у бік Одеси через цей пункт пропуску відкритий лише для громадян України та транспорту масою до 7 тонн.

У молдовському прикордонному відомстві також рекомендували громадянам утриматися від поїздок у напрямку Одеси.

Крім того, через пункт пропуску «Паланка – Маяки-Удобне» виїзд з Молдови дозволений виключно громадянам України та транспортним засобам вагою не більше 7 тонн. У напрямку Білгород-Дністровського обмеження не застосовуються.

