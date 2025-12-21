Как работают КПП на границе Молдовы с Украиной

КПП «Тудора» и «Паланка» работают с ограничениями из-за угрозы атак дронов.

Фото: Actualitati.md

Два контрольно-пропускных пункта на границе Молдовы с Украиной перевели в особый режим работы после российских атак беспилотниками по югу Одесской области 18 и 19 декабря.

Как сообщает NewsMaker со ссылкой на Пограничную полицию Молдовы, выезд из Молдовы через КПП «Тудора» в направлении Белгород-Днестровского разрешен без ограничений. В то же время движение в сторону Одессы через этот пункт пропуска открыто только для граждан Украины и транспорта массой до 7 тонн.

В молдавском пограничном ведомстве также рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в направлении Одессы.

Кроме того, через пункт пропуска «Паланка – Маяки-Удобное» выезд из Молдовы разрешен исключительно гражданам Украины и транспортным средствам весом не более 7 тонн. В направлении Белгород-Днестровского ограничения не применяются.

