  1. У світі

Статки Ілона Маска за чотири дні зросли з 600 до рекордних $749 млрд

11:29, 21 грудня 2025
Це сталося після рішення суду Делаверу щодо його опціонів на акції Tesla.
Фото: Associated Press
Статки Ілона Маска сягнули 749 мільярдів доларів після того, як суд у Делавері скасував рішення про анулювання його опціонів на акції Tesla вартістю 139 мільярдів доларів.

Після перетину позначки у 600 мільярдів доларів Маск за 4 дні досяг рівня у 700 мільярдів. Як повідомило Forbes, це стало можливим завдяки рішенню Верховного суду штату Делавер, який визнав незаконним скасування опціонів.

До цього Forbes з січня 2024 року знижував оцінку вартості цих опціонів на 50%. Причиною було рішення Канцлерського суду Делаверу, який вважав надання опціонів у 2018 році несправедливим через вплив Маска на раду директорів компанії. Після апеляції Forbes повернув повну вартість опціонів до розрахунку, що відразу додало Маску майже 70 мільярдів доларів.

Найбільшу частку статків Маска становлять акції Tesla — 12% звичайних акцій компанії оцінюються у 199 мільярдів доларів, а разом з опціонами — 338 мільярдів. Новий компенсаційний пакет Tesla може принести Маску до 1 трильйона доларів додатково, якщо компанія досягне визначених фінансових цілей.

На другому місці за цінністю активів Маска — 42% у SpaceX, оцінені у 336 мільярдів доларів. Очікується, що компанія може провести IPO у 2026 році, а її капіталізація зросте до 1,5 трильйона доларів, що зробить Маска першим у світі трильйонером.

Раніше Ілон Маск став першим у світі, чий статок перевищив $500 млрд.

США гроші Ілон Маск

