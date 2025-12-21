  1. В мире

Состояние Илона Маска за четыре дня выросло с 600 до рекордных $749 млрд

11:29, 21 декабря 2025
Это произошло после решения суда Делавэра по его опционам на акции Tesla.
Фото: Associated Press
Состояние Илона Маска достигло 749 миллиардов долларов после того, как суд в Делавэре отменил решение об аннулировании его опционов на акции Tesla стоимостью 139 миллиардов долларов.

После пересечения отметки в 600 миллиардов долларов Маск за 4 дня достиг уровня в 700 миллиардов. Как сообщил Forbes, это стало возможным благодаря решению Верховного суда штата Делавэр, который признал незаконным отмену опционов.

До этого Forbes с января 2024 года снижал оценку стоимости этих опционов на 50%. Причиной было решение Канцлерского суда Делавэра, который счел предоставление опционов в 2018 году несправедливым из-за влияния Маска на совет директоров компании. После апелляции Forbes вернул полную стоимость опционов в расчет, что сразу добавило Маску почти 70 миллиардов долларов.

Наибольшую долю состояния Маска составляют акции Tesla — 12% обыкновенных акций компании оцениваются в 199 миллиардов долларов, а вместе с опционами — 338 миллиардов. Новый компенсационный пакет Tesla может принести Маску до 1 триллиона долларов дополнительно, если компания достигнет определенных финансовых целей.

На втором месте по ценности активов Маска — 42% в SpaceX, оцененные в 336 миллиардов долларов. Ожидается, что компания может провести IPO в 2026 году, а ее капитализация вырастет до 1,5 триллиона долларов, что сделает Маска первым в мире триллионером.

Ранее Илон Маск стал первым в мире, чье состояние превысило $500 млрд.

США деньги Илон Маск

