Нові посли Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі почали роботу в Україні – Зеленський прийняв вірчі грамоти

19:11, 5 листопада 2025
Зеленський привітав нових послів чотирьох країн і обговорив співпрацю.
Фото: Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Ніла Кромптона (Велика Британія), Пола Беллентайна (Нова Зеландія), Елісео Родріго Руїса Ортіса (Чилі) та Мохамеда Абдуллагі Ахмеда (Сомалі). Глава держави привітав їх із початком дипломатичних місій і провів окремі зустрічі.

З послом Великої Британії Нілом Кромптоном Зеленський обговорив пріоритети співпраці: військову та енергетичну підтримку, посилення санкцій проти Росії. Президент подякував за допомогу та наголосив на потребі України в системах ППО, ракетах до них і перехоплювачах. Спільні проєкти продовжать реалізовувати.

Під час розмови з послом Нової Зеландії Полом Беллентайном Зеленський висловив вдячність за солідарність із початку війни та участь у Коаліції охочих. Сторони обговорили підтримку енергетики України та санкційний тиск на Росію, зокрема нещодавній пакет санкцій. Президент підкреслив, що посилення санкцій — ключовий крок до припинення війни.

З послом Чилі Елісео Родріго Руїсом Ортісом Зеленський відзначив чітку позицію країни щодо засудження російської агресії та підтримки територіальної цілісності України. Обговорювалися перспективи зростання двосторонньої торгівлі в галузях машинобудування, гірничодобувного обладнання, ІТ-технологій і цифрової трансформації.

У розмові з послом Сомалі Мохамедом Абдуллагі Ахмедом президент подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, особливо з огляду на статус Сомалі як непостійного члена Ради Безпеки ООН. Сторони розглянули можливості розвитку двосторонніх відносин, зокрема в сільському господарстві.

Фото: Офіс Президента

