Новые послы Великобритании, Новой Зеландии, Чили и Сомали приступили к работе в Украине – Зеленский принял верительные грамоты

Зеленский поздравил новых послов четырех стран и обсудил сотрудничество.

Фото: Офис Президента

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов: Нила Кромптона (Великобритания), Пола Беллентайна (Новая Зеландия), Элисео Родриго Руиса Ортиса (Чили) и Мохамеда Абдуллаги Ахмеда (Сомали). Глава государства поздравил их с началом дипломатических миссий и провел отдельные встречи.

С послом Великобритании Нилом Кромптоном Зеленский обсудил приоритеты сотрудничества: военную и энергетическую поддержку, усиление санкций против России. Президент поблагодарил за помощь и подчеркнул потребность Украины в системах ПВО, ракетах к ним и перехватчиках. Совместные проекты будут продолжать реализовывать.

Во время беседы с послом Новой Зеландии Полом Беллентайном Зеленский выразил благодарность за солидарность с начала войны и участие в Коалиции желающих. Стороны обсудили поддержку энергетики Украины и санкционное давление на Россию, в частности недавний пакет санкций. Президент подчеркнул, что усиление санкций — ключевой шаг к прекращению войны.

С послом Чили Элисео Родриго Руисом Ортисом Зеленский отметил четкую позицию страны по осуждению российской агрессии и поддержке территориальной целостности Украины. Обсуждались перспективы роста двусторонней торговли в отраслях машиностроения, горнодобывающего оборудования, ИТ-технологий и цифровой трансформации.

В беседе с послом Сомали Мохамедом Абдуллаги Ахмедом президент поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, особенно учитывая статус Сомали как непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Стороны рассмотрели возможности развития двусторонних отношений, в частности в сельском хозяйстве.

Фото: Офис Президента

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.