«Гроші ходять за вчителем» – педагоги отримають 1500 грн на навчання, яке обиратимуть самостійно

Кабмін запустив нову пілотну політику «Гроші ходять за вчителем». Таким чином, кожен учитель отримає 1500 гривень на віртуальний рахунок, які можна витратити на навчальні курси відповідно до власних потреб і професійних планів. Однак ці кошти можна буде використати тільки на навчальні курси, які відповідають власним потребам і професійним планам. Увесь процес відбуватиметься на державній діджитальній платформі. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Процес відбуватиметься через державну цифрову платформу «Вектор». У пілотному проекті можуть взяти участь директори, їхні заступники та вчителі 7–9 класів Нової української школи, а також 10 пілотних класів старшої профільної школи.
Реєстрація на платформі «Вектор» розпочнеться в грудні 2025 року за посиланням.
Навчання стартує на початку 2026 року.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», зарплати вчителів в Україні — це лише 60% від середньої по країні, тоді як у країнах Європи цей показник сягає 100-110%, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.