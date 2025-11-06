Практика судів
«Гроші ходять за вчителем» – педагоги отримають 1500 грн на навчання, яке обиратимуть самостійно

19:10, 6 листопада 2025
Реєстрація на платформі «Вектор» розпочнеться в грудні.
«Гроші ходять за вчителем» – педагоги отримають 1500 грн на навчання, яке обиратимуть самостійно
Фото: suspilne
Кабмін запустив нову пілотну політику «Гроші ходять за вчителем». Таким чином, кожен учитель отримає 1500 гривень на віртуальний рахунок, які можна витратити на навчальні курси відповідно до власних потреб і професійних планів. Однак ці кошти можна буде використати тільки на навчальні курси, які відповідають власним потребам і професійним планам. Увесь процес відбуватиметься на державній діджитальній платформі. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Процес відбуватиметься через державну цифрову платформу «Вектор». У пілотному проекті можуть взяти участь директори, їхні заступники та вчителі 7–9 класів Нової української школи, а також 10 пілотних класів старшої профільної школи.

Реєстрація на платформі «Вектор» розпочнеться в грудні 2025 року за посиланням.

Навчання стартує на початку 2026 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», зарплати вчителів в Україні — це лише 60% від середньої по країні, тоді як у країнах Європи цей показник сягає 100-110%, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

