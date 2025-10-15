Практика судів
Зарплати вчителів в Україні — лише 60% від середньої по країні: у Європі вдвічі більше

16:37, 15 жовтня 2025
Сергій Бабак пропонує підвищити виплати педагогам до 19-28 тисяч гривень.
В Україні заробітна плата вчителів становить 60-70% від середньої зарплати по країні, тоді як у країнах Європи цей показник сягає 100-110%.

«Зараз зарплата вчителя складає 60-70% від середньої зарплати по країні. У той час, коли у країнах Європи цей показник становить 100-110%. Середні вчительські зарплати відносять до категорії найнижчих серед найпоширеніших професій. Навіть з доплатами і надбавками вони в середньому не перевищують 14-16 тис., коли середня зарплата по країні – майже 26 тис. (дані за серпень 2025 р). Із зарплатою молодих спеціалістів ситуація ще гірша. Без стажу і категорії молодий вчитель отримує приблизно 8-9 тис грн. За таких обставин питання мотивації стає риторичним», – повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Він зазначив, що низькі зарплати призводять до втрати престижу професії вчителя, через що люди різного віку уникають роботи в закладах освіти.

«У 2019 році підняли зарплату лікарям, бо почався COVID, наступними мали бути вчителі, але почалося повномасштабне вторгнення. Зараз вперше маємо реальний шанс це змінити. Стоятиму на цьому, щоб розмір заробітної плати українського вчителя «на руки» на ставку в школі становив 19 – 28 тис грн. Відповідну правку подав до держбюджету на 2026 рік», – додав він.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
