Зарплаты учителей в Украине — лишь 60% от средней по стране: в Европе вдвое больше

Сергей Бабак предлагает повысить выплаты педагогам до 19-28 тысяч гривен.

В Украине заработная плата учителей составляет 60-70% от средней зарплаты по стране, тогда как в странах Европы этот показатель достигает 100-110%.

«Сейчас зарплата учителя составляет 60-70% от средней зарплаты по стране. В то время, как в странах Европы этот показатель составляет 100-110%. Средние учительские зарплаты относят к категории самых низких среди самых распространенных профессий. Даже с доплатами и надбавками они в среднем не превышают 14-16 тыс., когда средняя зарплата по стране – почти 26 тыс. (данные за август 2025 г). С зарплатой молодых специалистов ситуация еще хуже. Без стажа и категории молодой учитель получает примерно 8-9 тыс. грн. При таких обстоятельствах вопрос мотивации становится риторическим», – сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Он отметил, что низкие зарплаты приводят к потере престижа профессии учителя, из-за чего люди разного возраста избегают работы в учебных заведениях.

«В 2019 году подняли зарплату врачам, потому что начался COVID, следующими должны были быть учителя, но началось полномасштабное вторжение. Сейчас впервые у нас есть реальный шанс это изменить. Буду настаивать на том, чтобы размер заработной платы украинского учителя «на руки» по ставке в школе составлял 19 – 28 тыс. грн. Соответствующую поправку подал в госбюджет на 2026 год», – добавил он.

