«Деньги следуют за учителем» – педагоги получат 1500 грн на обучение, которое будут выбирать самостоятельно

Регистрация на платформе «Вектор» начнется в декабре.

Фото: suspilne

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин запустил новую пилотную политику «Деньги следуют за учителем». Таким образом, каждый учитель получит 1500 гривен на виртуальный счет, которые можно потратить на учебные курсы в соответствии с собственными потребностями и профессиональными планами. Однако эти средства можно будет использовать только на учебные курсы, которые соответствуют собственным потребностям и профессиональным планам. Весь процесс будет проходить на государственной цифровой платформе. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Процесс будет проходить через государственную цифровую платформу «Вектор». В пилотном проекте могут принять участие директора, их заместители и учителя 7–9 классов Новой украинской школы, а также 10 пилотных классов старшей профильной школы.

Регистрация на платформе «Вектор» начнется в декабре 2025 года по ссылке.

Обучение стартует в начале 2026 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», зарплаты учителей в Украине — это лишь 60% от средней по стране, тогда как в странах Европы этот показатель достигает 100-110%, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.