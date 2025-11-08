Юлія Свириденко відреагувала на масований обстріл: Ліквідація триває, фокус на оперативному відновленні тепла, світла і води

Свириденко повідомила про проведення селекторних нарад з очільниками ОВА, під час яких заслухали інформацію про ситуацію на місцях.

У ніч проти суботи, 8 листопада, ворог знову цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено декілька великих енергообʼєктів - на Полтавщині, Харківщині та Київщині. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Уряд, за словами Свириденко, працює над ліквідацією наслідків обстрілів по всій країні. Основний акцент — на якнайшвидшому відновленні тепло-, водо- та енергопостачання. Відбулися селекторні наради з керівниками обласних військових адміністрацій, у регіонах діють антикризові штаби та Пункти незламності.

За словами Свириденко, Міненерго, МВС, Мінрозвитку разом з обласними адміністраціями та місцевою владою координують роботу ремонтних бригад, комунальних служб і ДСНС для відновлення життєво важливих послуг.

Також прем'єрка інформує, що у Полтавській області служби працюють над повним заживленням Кременчука та Горішніх Плавнів. Обʼєкти критичної інфраструктури вже підключені, подача води забезпечується генераторами.

Відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах.

