У Мін’юсті нагадали, які документи потрібні для реєстрації громадського об’єднання без статусу юрособи

Створення громадської організації без статусу юридичної особи дозволяє громадянам об'єднатися для досягнення спільних цілей без складних процедур, відкриття рахунків у банку чи найму працівників. Про це нагадало Управління державної реєстрації Хмельницького МРУ Мін'юсту.

Така форма є простою в управлінні, але має певні обмеження — зокрема, не можна укладати договори або отримувати гранти, що потребують статусу юридичної особи.

Такі організації можуть:

захищати права та інтереси своїх учасників;

поширювати інформацію про свою діяльність;

звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування з пропозиціями.

Для державної реєстрації необхідно подати:

1. Заяву про державну реєстрацію громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи.

2. Примірник оригіналу (або нотаріально засвідчену копію) рішення про утворення громадського об’єднання.

3. Відомості про засновників (ПІБ, дата народження, адреса проживання, РНОКПП — для фізичних осіб; найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ — для юридичних осіб).

4. Відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання (ПІБ, дата народження, РНОКПП, контактний номер телефону, інші засоби зв’язку).

Вимоги до документів

Викладені державною мовою (за бажанням — додатково іншою).

Написані розбірливо — друкованими літерами або машинодруком.

Не повинні містити виправлень, підчищень, закреслень чи пошкоджень.

Заява підписується заявником; якщо подається поштою — підпис має бути нотаріально засвідчений.

Документи подаються не пізніше ніж через 60 днів з дня проведення установчих зборів.

Адміністративний збір не стягується.

