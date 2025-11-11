В Минюсте напомнили, какие документы нужны для регистрации общественного объединения без статуса юрлица

Для государственной регистрации общественного объединения без статуса юридического лица необходимо подать ряд документов.

Создание общественной организации без статуса юридического лица позволяет гражданам объединяться для достижения общих целей без сложных процедур, открытия банковских счетов или найма работников. Об этом напомнило Управление государственной регистрации Хмельницкого МРУ Минюста.

Такая форма проста в управлении, однако имеет определенные ограничения — в частности, нельзя заключать договоры или получать гранты, требующие наличия статуса юридического лица.

Такие организации могут:

защищать права и интересы своих участников;

распространять информацию о своей деятельности;

обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления с предложениями.

Для государственной регистрации необходимо подать:

1. Заявление о государственной регистрации общественного объединения, не имеющего статуса юридического лица.

2. Экземпляр оригинала (или нотариально заверенную копию) решения о создании общественного объединения.

3. Сведения об основателях (ФИО, дата рождения, адрес проживания, РНОКПП — для физических лиц; наименование, местонахождение, код ЕГРПОУ — для юридических лиц).

4. Сведения о лице (лицах), уполномоченном представлять общественное объединение (ФИО, дата рождения, РНОКПП, контактный номер телефона, другие средства связи).

Требования к документам:

изложены на государственном языке (по желанию — дополнительно на другом);

написаны разборчиво — печатными буквами или машинописным способом;

не должны содержать исправлений, подчисток, зачеркиваний или повреждений;

заявление подписывается заявителем; если подается по почте — подпись должна быть нотариально удостоверена.

Документы подаются не позднее чем через 60 дней со дня проведения учредительных сборов.

Административный сбор не взимается.

