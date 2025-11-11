  1. В Украине

В Минюсте напомнили, какие документы нужны для регистрации общественного объединения без статуса юрлица

23:30, 11 ноября 2025
Для государственной регистрации общественного объединения без статуса юридического лица необходимо подать ряд документов.
В Минюсте напомнили, какие документы нужны для регистрации общественного объединения без статуса юрлица
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Создание общественной организации без статуса юридического лица позволяет гражданам объединяться для достижения общих целей без сложных процедур, открытия банковских счетов или найма работников. Об этом напомнило Управление государственной регистрации Хмельницкого МРУ Минюста.

Такая форма проста в управлении, однако имеет определенные ограничения — в частности, нельзя заключать договоры или получать гранты, требующие наличия статуса юридического лица.

Такие организации могут:

  • защищать права и интересы своих участников;
  • распространять информацию о своей деятельности;
  • обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления с предложениями.

Для государственной регистрации необходимо подать:

1. Заявление о государственной регистрации общественного объединения, не имеющего статуса юридического лица.

2. Экземпляр оригинала (или нотариально заверенную копию) решения о создании общественного объединения.

3. Сведения об основателях (ФИО, дата рождения, адрес проживания, РНОКПП — для физических лиц; наименование, местонахождение, код ЕГРПОУ — для юридических лиц).

4. Сведения о лице (лицах), уполномоченном представлять общественное объединение (ФИО, дата рождения, РНОКПП, контактный номер телефона, другие средства связи).

Требования к документам:

  • изложены на государственном языке (по желанию — дополнительно на другом);
  • написаны разборчиво — печатными буквами или машинописным способом;
  • не должны содержать исправлений, подчисток, зачеркиваний или повреждений;
  • заявление подписывается заявителем; если подается по почте — подпись должна быть нотариально удостоверена.

Документы подаются не позднее чем через 60 дней со дня проведения учредительных сборов.

Административный сбор не взимается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]