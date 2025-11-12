Українці в жовтні купили валюти на $0,75 млрд більше, ніж продали – НБУ

Купівля готівкових доларів зросла на $162 млн, євро — на $203 млн.

У жовтні 2025 року українці купили іноземної валюти на $0,75 млрд більше, ніж продали, що вдвічі перевищує показник вересня ($0,38 млрд), але значно менше, ніж у жовтні 2024 року ($1,28 млрд). Про це повідомили в НБУ.

Купівля готівкової валюти зросла на $361,9 млн до $2,248 млрд, продаж скоротився на $2,2 млн до $1,501 млрд. Зокрема, готівкових доларів купили на $1,459 млрд (зростання на $162 млн), продали на $1,126 млрд (зростання на $8,3 млн). Купівля готівкових євро в доларовому еквіваленті збільшилася на $202,9 млн до $724,6 млн, продаж зменшився на $6,1 млн до $314,1 млн.

Щодо безготівкової валюти, клієнти банків купили на $9,452 млрд (зростання на $530,2 млн), продали на $7,997 млрд (зростання на $337,2 млн). Операції між банками зросли на $257 млн до $6,904 млрд.

Порівняно з жовтнем 2024 року, купівля безготівкової валюти клієнтами банків зменшилася на $402,1 млн, продаж — на $445,9 млн, а операції між банками зросли на $694 млн.

Офіційний курс гривні до долара у жовтні зріс на 65 коп. до 41,97 грн/$1 через глобальне зміцнення долара та сезонні фактори. Курс євро зріс лише на 7 коп. до 48,51 грн/€1.

Чисті валютні інтервенції НБУ у жовтні склали $2,915 млрд, що на $625 млн більше, ніж у вересні, але менше, ніж $3,428 млрд у жовтні 2024 року.

