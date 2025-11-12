Украинцы в октябре купили валюты на $0,75 млрд больше, чем продали – НБУ

Покупка наличных долларов выросла на $162 млн, евро – на $203 млн.

В октябре 2025 года украинцы купили иностранной валюты на $0,75 млрд больше, чем продали, что вдвое превышает показатель сентября ($0,38 млрд), но значительно меньше, чем в октябре 2024 года ($1,28 млрд). Об этом сообщили в НБУ.

Покупка наличной валюты выросла на $361,9 млн до $2,248 млрд, продажи сократились на $2,2 млн до $1,501 млрд. В частности, наличные доллары купили на $1,459 млрд (рост на $162 млн), продали на $1,126 млрд (рост на $8,3 млн). Покупка наличных евро в долларовом эквиваленте увеличилась на $202,9 млн до $724,6 млн, продажи уменьшились на $6,1 млн до $314,1 млн.

Что касается безналичной валюты, клиенты банков купили на $9,452 млрд (рост на $530,2 млн), продали на $7,997 млрд (рост на $337,2 млн). Операции между банками выросли на $257 млн до $6,904 млрд.

По сравнению с октябрем 2024 года, покупка безналичной валюты клиентами банков уменьшилась на $402,1 млн, продажа — на $445,9 млн, а операции между банками выросли на $694 млн.

Официальный курс гривны к доллару в октябре вырос на 65 коп. до 41,97 грн/$1 из-за глобального укрепления доллара и сезонных факторов. Курс евро вырос лишь на 7 коп. до 48,51 грн/€1.

Чистые валютные интервенции НБУ в октябре составили $2,915 млрд, что на $625 млн больше, чем в сентябре, но меньше, чем $3,428 млрд в октябре 2024 года.

