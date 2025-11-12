  1. В Украине

Украинцы в октябре купили валюты на $0,75 млрд больше, чем продали – НБУ

07:18, 12 ноября 2025
Покупка наличных долларов выросла на $162 млн, евро – на $203 млн.
Украинцы в октябре купили валюты на $0,75 млрд больше, чем продали – НБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В октябре 2025 года украинцы купили иностранной валюты на $0,75 млрд больше, чем продали, что вдвое превышает показатель сентября ($0,38 млрд), но значительно меньше, чем в октябре 2024 года ($1,28 млрд). Об этом сообщили в НБУ.

Покупка наличной валюты выросла на $361,9 млн до $2,248 млрд, продажи сократились на $2,2 млн до $1,501 млрд. В частности, наличные доллары купили на $1,459 млрд (рост на $162 млн), продали на $1,126 млрд (рост на $8,3 млн). Покупка наличных евро в долларовом эквиваленте увеличилась на $202,9 млн до $724,6 млн, продажи уменьшились на $6,1 млн до $314,1 млн.

Что касается безналичной валюты, клиенты банков купили на $9,452 млрд (рост на $530,2 млн), продали на $7,997 млрд (рост на $337,2 млн). Операции между банками выросли на $257 млн до $6,904 млрд.

По сравнению с октябрем 2024 года, покупка безналичной валюты клиентами банков уменьшилась на $402,1 млн, продажа — на $445,9 млн, а операции между банками выросли на $694 млн.

Официальный курс гривны к доллару в октябре вырос на 65 коп. до 41,97 грн/$1 из-за глобального укрепления доллара и сезонных факторов. Курс евро вырос лишь на 7 коп. до 48,51 грн/€1.

Чистые валютные интервенции НБУ в октябре составили $2,915 млрд, что на $625 млн больше, чем в сентябре, но меньше, чем $3,428 млрд в октябре 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги НБУ Нацбанк валюта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]