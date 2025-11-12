Готував теракти в столичному метро та ТРЦ: СБУ викрила резидента ФСБ РФ

СБУ викрила резидента ФСБ РФ, який готував серію терактів у київському метро і великих ТРЦ.

Служба безпеки України запобігла новим спробам ФСБ РФ здійснити серію терактів в Києві метою яких були замовні вбивства відомих українців, підриви у торгівельно-розважальних центрах і на одній зі станцій метрополітену, повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що, завдяки діям на випередження, СБУ зірвала плани ворога і встановила особу організатора замовних злочинів. Ним виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова почав працювати на російську спецслужбу.

"Як встановило розслідування, фігурант підшукував "однодумців" для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ. Серед них були його місцеві знайомі, які мали українське громадянство і за своїм віком не підлягали мобілізації в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також, СБУ задокументувала спробу "маршрутизації" до Києва завербованого ворогом жителя півострова, який перетнув кордон через треті країни.

"Після прибуття до столиці України, агент отримав від резидента з Криму координати схрону, з якого мав забрати пістолет Макарова зі спорядженим магазином. Встановлено, що з цієї зброї ФСБ доручило агенту здійснити замовне вбивство у Києві медійної особи. Також він отримав завдання від окупантів на підготовку терактів у декількох столичних ТРЦ та на станції метро. Для цього агент отримав інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП), заховані у рюкзаках. Кожна вибухівка мала бути обладнана мобільним телефоном для дистанційного підриву в годину пік, коли на локаціях було б найбільше зосереджено людей", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що таким чином ворог планував поширити панічні настрої серед мешканців столиці, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку в Києві.

"Служба безпеки завчасно викрила агента і задокументувала всі його контакти з ФСБ, які відбувались через резидента з Криму. Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили резиденту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Вирішується питання щодо кваліфікації злочинів агента-виконавця. Триває розслідування щодо всіх учасників агентурної мережі ФСБ", - додали в спецслужбі.

