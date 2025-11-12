Готовил теракты в столичном метро и ТРЦ: СБУ разоблачила резидента ФСБ РФ

СБУ разоблачила резидента ФСБ РФ, готовившего серию терактов в киевском метро и крупных ТРЦ.

Служба безопасности Украины предотвратила новые попытки ФСБ РФ осуществить серию терактов в Киеве, целью которых были заказные убийства известных украинцев, взрывы в торгово-развлекательных центрах и на одной из станций метрополитена, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что благодаря действиям на опережение СБУ сорвала планы врага и установила личность организатора заказных преступлений. Им оказался житель временно оккупированного Крыма, после захвата полуострова начал работать на российскую спецслужбу.

"Как установило расследование, фигурант подыскивал "единомышленников" для их дальнейшей вербовки в агентурный аппарат фсб. Среди них были его местные знакомые, которые имели украинское гражданство и по своему возрасту не подлежали мобилизации в Украине", - говорится в сообщении.

Также СБУ задокументировала попытку "маршрутизации" в Киев завербованного врагом жителя полуострова, пересекшего границу через третьи страны.

"По прибытии в столицу Украины агент получил от резидента из Крыма координаты схрона, из которого должен был забрать пистолет Макарова со снаряженным магазином. Установлено, что из этого оружия фсб поручило агенту совершить заказное убийство в Киеве медийного лица. Также он получил задание от оккупантов на подготовку терактов в нескольких столичных ТРЦ и на станции метро. Для этого агент получил инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СИН), спрятанные в рюкзаках. Каждая взрывчатка должна быть оборудована мобильным телефоном для дистанционного подрыва в час пик, когда на локациях были бы больше всего сосредоточены люди", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что таким образом, враг планировал распространить панические настроения среди жителей столицы, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве.

"Служба безопасности заблаговременно разоблачила агента и задокументировала все его контакты с ФСБ, которые проходили через резидента из Крыма. В настоящее время следователи Службы безопасности заочно сообщили резиденту о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. (Террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Решается вопрос квалификации преступлений агента-исполнителя. Продолжается расследование по всем участникам агентурной сети ФСБ", - добавили в спецслужбе.