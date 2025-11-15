У Києві на тиждень обмежать рух на Верховинній і Котельникова

З 15 до 22 листопада дорожники ремонтуватимуть асфальт на вулицях Верховинній та Михайла Котельникова.

З 15 до 22 листопада в Святошинському районі Києва частково обмежать рух транспорту на вулицях Верховинній та Михайла Котельникова через поточний ремонт асфальтобетонного покриття. Про це повідомили в КМДА.

Роботи проводитимуть на двох ділянках: від Кільцевої дороги до вулиці Федора Кричевського на Верховинній та від вулиці Івана Крамського до вулиці Анатолія Петрицького на Котельникова.

