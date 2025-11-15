В Киеве на неделю ограничат движение на Верховинной и Котельникова

С 15 по 22 ноября дорожники будут ремонтировать асфальт на улицах Верховинной и Михаила Котельникова.

Фото: КГГА

С 15 по 22 ноября в Святошинском районе Киева частично ограничат движение транспорта на улицах Верховинной и Михаила Котельникова из-за текущего ремонта асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили в КГГА.

Работы будут проводиться на двух участках: от Кольцевой дороги до улицы Федора Кричевского на Верховинной и от улицы Ивана Крамского до улицы Анатолия Петрицкого на Котельникова.

