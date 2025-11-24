Чи мають спадкоємці виплачувати борги померлого – пояснили в Мін’юсті

Спадкоємці мають виплачувати борги лише в межах вартості успадкованого майна.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спадкоємці, які прийняли спадщину, зобов’язані повідомити кредиторів померлого про відкриття спадщини та погасити його борги — кредити, комунальні платежі, аліменти тощо. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

До складу спадщини входять як права, так і обов’язки спадкодавця, що не припинилися після його смерті. Прийняти спадщину частково неможливо (ст. 1218, 1268 ЦК України).

Спадкоємці, яким відомо про борги або обтяження майна, мають повідомити кредитора (ст. 1281 ЦК). Нотаріус також інформує кредитора протягом двох робочих днів, якщо майно обтяжене іпотекою чи забороною відчуження.

Кредитор може пред’явити вимоги протягом шести місяців з дня отримання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину або з моменту, коли дізнався про це. Якщо строк пропущено — право вимоги втрачається.

Кредитор може сам ініціювати відкриття спадкової справи, не чекаючи заяви спадкоємців.

Спадкоємці погашають борги лише в межах вартості успадкованого майна, пропорційно своїй частці. Зазвичай — одноразовим платежем, якщо інше не узгоджено з кредитором. У разі відмови суд може звернути стягнення на майно, передане в натурі (ст. 1282 ЦК).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.