Должны ли наследники выплачивать долги умершего – объяснили в Минюсте

Наследники должны выплачивать долги только в пределах стоимости унаследованного имущества.

Наследники, принявшие наследство, обязаны уведомить кредиторов умершего об открытии наследства и погасить его долги – кредиты, коммунальные платежи, алименты и т.д. Об этом сообщает Министерство юстиции.

В состав наследства входят как права, так и обязанности наследодателя, которые не прекратились после его смерти. Принять наследство частично невозможно (ст. 1218, 1268 ГК Украины).

Наследники, которым известно о долгах или обременении имущества, должны уведомить кредитора (ст. 1281 ГК). Нотариус также информирует кредитора в течение двух рабочих дней, если имущество обременено ипотекой или запретом отчуждения.

Кредитор может предъявить требования в течение шести месяцев со дня получения наследником свидетельства о праве на наследство или с момента, когда он узнал об этом. Если срок пропущен — право требования теряется.

Кредитор может сам инициировать открытие наследственного дела, не дожидаясь заявления наследников.

Наследники погашают долги только в пределах стоимости унаследованного имущества, пропорционально своей доле. Обычно — единовременным платежом, если иное не согласовано с кредитором. В случае отказа суд может обратить взыскание на имущество, переданное в натуре (ст. 1282 ГК).

