Адвокати оцінили зміни правил звільнення з публічної служби: що працює, а що створює ризики

Комітет НААУ проаналізував три законопроєкти щодо припинення держслужби під час війни і вказав на норми, які потребують доопрацювання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань правового регулювання органів місцевого самоврядування Національної асоціації адвокатів України оприлюднив висновки щодо трьох законопроєктів, які пропонують змінити правила припинення державної та муніципальної служби, а також трудових відносин у період воєнного стану. Про це інформує НААУ.

Йдеться про документи: 14063 від 22.09.2025, 14063-1 від 7.10.2025 та 14063-2 від 7.10.2025.

Законодавчі ініціативи передбачають поправки до Кодексу законів про працю та спеціальних законів, що мають на меті визначити єдині правила припинення повноважень посадових осіб і трудових договорів в умовах війни.

Основні висновки НААУ

Проєкт 14063 — рекомендований до ухвалення за основу, але з доопрацюванням окремих норм.

Проєкт 14063-1 — рекомендовано відхилити. Адвокати вказують, що він не враховує особливості роботи влади на прифронтових територіях та містить корупційні ризики.

Проєкт 14063-2 — оцінено як такий, що комплексно врегульовує питання без істотних колізій та може бути використаний для удосконалення основного проєкту.

Ключові зауваження Комітету

1. Зміни до КЗпП (нова підстава звільнення — неможливість встановити місцезнаходження працівника понад 6 місяців)

Серед окремих зауважень до основного проекту Комітет звертає увагу на запропоноване доповнення частини першої статті 36 КЗпП новим пунктом 8-4 про припинення трудового договору у разі неможливості встановити місце перебування працівника чи підтримувати з ним зв’язок понад шість місяців.

Ця норма, на думку адвокатів, є надлишковою, оскільки чинний пункт 8-3 вже забезпечує роботодавцю достатні підстави для розірвання трудових відносин у випадку тривалої відсутності працівника без інформації про її причини, не покладаючи на органи місцевого самоврядування та військові адміністрації невластивих їм функцій з розшуку працівників. Сформована правозастосовна практика не свідчить про наявність прогалин чи колізій, які б виправдовували додаткове регулювання.

2. Розширення повноважень начальників військових адміністрацій

Суттєві зауваження викликають також зміни до статті 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану» в частині розширення повноважень начальників військових адміністрацій населених пунктів щодо звільнення посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників органів влади.

У запропонованій редакції не розмежовано, у яких випадках має застосовуватися звільнення, оголошення простою чи переведення на іншу посаду, що створює правову невизначеність, підґрунтя для фаворитизму та корупційні ризики під час прийняття рішень про припинення повноважень і трудових відносин.

3. Положення про призупинення трудового договору

Окремий блок зауважень стосується змін до статті 13 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Комітет критикує положення, які дозволяють розірвати трудовий договір після відновлення його дії у разі неможливості виконання умов однією зі сторін, оскільки це суперечить логіці інституту призупинення та фактично перетворює його на спрощений механізм звільнення, ставлячи працівника у гірше становище порівняно із запровадженням простою.

Додаткові питання викликає підхід до розрахунку з працівниками, робочі місця яких розташовані на тимчасово окупованих територіях, зокрема відсутність узгодження із різними варіантами релокації роботодавця та відновлення діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.