Адвокаты оценили изменения правил увольнения с публичной службы: что работает, а что создает риски

17:08, 28 ноября 2025
Комитет НААУ проанализировал три законопроекта о прекращении госслужбы во время войны и указал на нормы, которые требуют доработки.
Комитет по вопросам правового регулирования органов местного самоуправления Национальной ассоциации адвокатов Украины обнародовал выводы относительно трех законопроектов, которые предлагают изменить правила прекращения государственной и муниципальной службы, а также трудовых отношений в период военного положения. Об этом информирует НААУ.

Речь идет о документах: 14063 от 22.09.2025, 14063-1 от 7.10.2025 и 14063-2 от 7.10.2025.

Законодательные инициативы предусматривают поправки в Кодекс законов о труде и специальные законы, которые имеют целью определить единые правила прекращения полномочий должностных лиц и трудовых договоров в условиях войны.

Основные выводы НААУ

Проект 14063 — рекомендован к принятию за основу, но с доработкой отдельных норм.

Проект 14063-1 — рекомендовано отклонить. Адвокаты указывают, что он не учитывает особенности работы власти на прифронтовых территориях и содержит коррупционные риски.

Проект 14063-2 — оценен как такой, что комплексно урегулирует вопросы без существенных коллизий и может быть использован для совершенствования основного проекта.

Ключевые замечания Комитета

1. Изменения в КЗоТ (новое основание увольнения — невозможность установить местонахождение работника более 6 месяцев)

Среди отдельных замечаний к основному проекту Комитет обращает внимание на предложенное дополнение части первой статьи 36 КЗоТ новым пунктом 8-4 о прекращении трудового договора в случае невозможности установить место пребывания работника или поддерживать с ним связь более шести месяцев.

Эта норма, по мнению адвокатов, является избыточной, поскольку действующий пункт 8-3 уже обеспечивает работодателю достаточные основания для расторжения трудовых отношений в случае длительного отсутствия работника без информации о ее причинах, не возлагая на органы местного самоуправления и военные администрации несвойственных им функций по розыску работников. Сложившаяся правоприменительная практика не свидетельствует о наличии пробелов или коллизий, которые бы оправдывали дополнительное регулирование.

2. Расширение полномочий начальников военных администраций

Существенные замечания вызывают также изменения в статью 10 Закона «О правовом режиме военного положения» в части расширения полномочий начальников военных администраций населенных пунктов относительно увольнения должностных лиц местного самоуправления и других работников органов власти.

В предложенной редакции не разграничено, в каких случаях должно применяться увольнение, объявление простоя или перевод на другую должность, что создает правовую неопределенность, основу для фаворитизма и коррупционные риски при принятии решений о прекращении полномочий и трудовых отношений.

3. Положения о приостановлении трудового договора

Отдельный блок замечаний касается изменений в статью 13 Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Комитет критикует положения, которые позволяют расторгнуть трудовой договор после восстановления его действия в случае невозможности выполнения условий одной из сторон, поскольку это противоречит логике института приостановления и фактически превращает его в упрощенный механизм увольнения, ставя работника в худшее положение по сравнению с введением простоя.

Дополнительные вопросы вызывает подход к расчету с работниками, рабочие места которых расположены на временно оккупированных территориях, в частности отсутствие согласования с различными вариантами релокации работодателя и восстановления деятельности.

