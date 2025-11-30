Спадкування у цивільному шлюбі — коли партнер може отримати майно

Українцям пояснили, чи може цивільна дружина або чоловік отримати спадок.

Цивільний шлюб стає дедалі поширенішою формою сімейних відносин, проте він не надає партнерам тих самих прав і гарантій, що офіційно зареєстрований шлюб. Особливо це відчутно у питаннях спадкування, де відсутність юридичного статусу подружжя суттєво ускладнює набуття прав на майно померлого партнера. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Чи може цивільна дружина/чоловік отримати спадок?

Перехід прав та обов’язків померлої особи здійснюється за законом або за заповітом. У випадку спадкування за заповітом остання воля спадкодавця є визначальною, і він має право самостійно визначити коло осіб, які отримають його майно. Натомість спадкування за законом для осіб, що перебували у фактичних шлюбних відносинах (цивільних чоловіка чи дружини), є ускладненим, оскільки такі особи не належать до спадкоємців першої черги. За відсутності зареєстрованого шлюбу вони мають право на спадкування у четвертій черзі.

Щоб отримати цю можливість, необхідно у судовому порядку довести факт проживання із спадкодавцем однією сім’єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини. Лише після задоволення судом заяви та у разі відсутності спадкоємців попередніх черг, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття, цивільна дружина/чоловік отримують право на спадкування.

Які існують виключення для зміни черговості спадкування?

У деяких випадках тривале проживання однією сім’єю є досить вагомим фактором для того, щоб зробити виключення та надати особі право спадкувати раніше.

Відтак черговість одержання за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини (тобто особи з четвертої черги у разі домовленості зможуть спадкувати разом з особами першої черги). Проте цей договір не може порушити прав спадкоємця, який не бере у ньому участі, а також спадкоємця, який має право на обов'язкову частку у спадщині.

Крім того, особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Як довести факт проживання у цивільному шлюбі?

Визнати пару такою, що проживала однією сім’єю, можна лише за наявності сукупності підтверджувальних фактів. Доказами, які доводять серйозність стосунків та наявність взаємних прав та обов’язків є:

- спільне проживання чоловіка і жінки;

- спільний побут;

- взаємні права і обов’язки;

- купівля майна для спільного користування;

- участь у витратах на утримання житла, його ремонт;

- надання взаємної допомоги;

- наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житловим приміщенням;

- інші обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин.

Отже, цивільний шлюб, попри свою поширеність у сучасному суспільстві, не надає автоматичних юридичних гарантій, особливо у питанні спадкування. Лише доведення факту спільного проживання однією сім’єю може стати підставою для визнання права на спадок, проте цей процес є складним і потребує відповідного судового рішення. Саме тому, обираючи незареєстровані стосунки, варто завчасно подбати про юридичний захист своїх прав.

