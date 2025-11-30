  1. В Украине

Наследование в гражданском браке — когда партнер может получить имущество

19:01, 30 ноября 2025
Украинцам объяснили, может ли гражданская жена или муж получить наследство.
Фото: hlyboka.info
Фото: hlyboka.info
Гражданский брак становится все более распространенной формой семейных отношений, однако он не предоставляет партнерам тех же прав и гарантий, что официально зарегистрированный брак. Особенно это заметно в вопросах наследования, где отсутствие юридического статуса супругов значительно усложняет приобретение прав на имущество умершего партнера. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Может ли гражданская жена/муж получить наследство?

Переход прав и обязанностей умершего лица осуществляется по закону или по завещанию. В случае наследования по завещанию последняя воля наследодателя является определяющей, и он имеет право самостоятельно определить круг лиц, которые получат его имущество. Натоместо наследование по закону для лиц, которые состояли в фактических брачных отношениях (гражданских мужа или жены), является осложненным, поскольку такие лица не относятся к наследникам первой очереди. При отсутствии зарегистрированного брака они имеют право на наследование в четвертой очереди.

Чтобы получить эту возможность, необходимо в судебном порядке доказать факт проживания со наследодателем одной семьей не менее 5 лет до момента открытия наследства. Только после удовлетворения судом заявления и при отсутствии наследников предыдущих очередей, их устранения от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия, гражданская жена/муж получают право на наследование.

Какие существуют исключения для изменения очередности наследования?

В некоторых случаях длительное проживание одной семьей является достаточно весомым фактором для того, чтобы сделать исключение и предоставить лицу право наследовать раньше.

Таким образом, очередность получения по закону права на наследование может быть изменена нотариально удостоверенным договором заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства (то есть лица из четвертой очереди при достижении договоренности смогут наследовать вместе с лицами первой очереди). Однако этот договор не может нарушить прав наследника, который не участвует в нем, а также наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве.

Кроме того, лицо, которое является наследником по закону последующих очередей, может по решению суда получить право на наследование вместе с наследниками той очереди, которая имеет право на наследование, при условии, что оно длительное время ухаживало, материально обеспечивало, предоставляло другую помощь наследодателю, который вследствие преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии.

Как доказать факт проживания в гражданском браке?

Признать пару такой, что проживала одной семьей, можно лишь при наличии совокупности подтверждающих фактов. Доказательствами, которые подтверждают серьезность отношений и наличие взаимных прав и обязанностей, являются:

  • совместное проживание мужчины и женщины;
  • общее хозяйство;
  • взаимные права и обязанности;
  • покупка имущества для совместного пользования;
  • участие в расходах на содержание жилья, его ремонт;
  • оказание взаимной помощи;
  • наличие устных или письменных договоренностей о порядке пользования жилым помещением;
  • другие обстоятельства, которые подтверждают реальность семейных отношений.

Итак, гражданский брак, несмотря на свою распространенность в современном обществе, не предоставляет автоматических юридических гарантий, особенно в вопросе наследования. Только доказательство факта совместного проживания одной семьей может стать основанием для признания права на наследство, однако этот процесс является сложным и требует соответствующего судебного решения. Именно поэтому, выбирая незарегистрированные отношения, стоит заранее позаботиться о юридической защите своих прав.

