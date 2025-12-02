У Львові викрили схему «дистанційного» отримання відстрочок: серед підозрюваних – працівниця ТЦК

За свої «послуги» ділки брали 1 500 доларів.

У Львові двоє чоловіків віком 51 та 54 роки та 48-річна жінка, реалізували злочинну схему отримання прибутку від військовозобов’язаних за виготовлення документів, які дозволяли їм уникнути мобілізації. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

«Так, один з чоловіків займався пошуком «клієнтів» і скеровував їх до спільника – колишнього працівника Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області. Той передавав запит спільниці, яка працювала на той час у Шевченківському РТЦК та СП м. Львова. Жінка, у свою чергу, обіцяла вплинути на Комісію при РТЦК та СП, щоб військовозобов’язані отримали необхідні їм документи», - йдеться у заяві.

Задокументовано, що за такою схемою вони забезпечили виготовлення відстрочок двом чоловікам. Так, одному з «клієнтів» видали військово-обліковий документ та документ, який засвідчує наявність у нього відстрочки від призову під час мобілізації як викладачеві ВПУ. Вартість такої «послуги» склала 1 500 доларів США.

Інший військовозобов’язаний потребував зняття з розшуку та оформлення документів про відстрочку на підставі того, що він студент місцевого вишу. За це він заплатив 1 000 доларів США.

У ході досудового розслідування у помешканнях причетних до злочинної діяльності осіб було проведено 12 обшуків, у ході яких вилучено військово-облікові та медичні документи військовозобов’язаних, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Наразі організаторам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави.