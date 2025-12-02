Во Львове разоблачили схему «дистанционного» получения отсрочек: среди подозреваемых – сотрудница ТЦК

За свои «услуги» дельцы брали 1 500 долларов.

Во Львове двое мужчин в возрасте 51 и 54 лет и 48-летняя женщина реализовали преступную схему получения прибыли от военнообязанных за изготовление документов, которые позволяли им избежать мобилизации. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

«Так, один из мужчин занимался поиском «клиентов» и направлял их к сообщнику — бывшему работнику Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области. Тот передавал запрос сообщнице, которая на то время работала в Шевченковском РТЦК и СП г. Львова. Женщина, в свою очередь, обещала повлиять на Комиссию при РТЦК и СП, чтобы военнообязанные получили необходимые им документы», — говорится в заявлении.

Задокументировано, что по такой схеме они обеспечили изготовление отсрочек двум мужчинам. Так, одному из «клиентов» выдали военно-учетный документ и документ, подтверждающий наличие у него отсрочки от призыва во время мобилизации как у преподавателя ВПУ. Стоимость такой «услуги» составила 1 500 долларов США.

Другой военнообязанный нуждался в снятии с розыска и оформлении документов об отсрочке на основании того, что он студент местного вуза. За это он заплатил 1 000 долларов США.

В ходе досудебного расследования в жилищах лиц, причастных к преступной деятельности, проведено 12 обысков, в ходе которых изъяты военно-учетные и медицинские документы военнообязанных, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства.

На данный момент организаторам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

