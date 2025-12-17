Міноборони подало на розгляд уряду документи для запуску Defence City з 5 січня

Міністерство оборони ініціювало запуск спеціального правового режиму Defence City, який має запрацювати з 5 січня 2026 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони подало на розгляд Кабінету Міністрів пакет нормативно-правових актів, необхідних для запуску спеціального правового режиму Defence City. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, запуск Defence City запланований на 5 січня 2026 року. Новий правовий режим має стати інструментом державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

Як зазначив міністр, Defence City передбачає сучасну модель розвитку ОПК, яка дозволяє швидше реагувати на потреби фронту та залучати міжнародні інвестиції. Основна ідея проста: податкова підтримка в обмін на розвиток виробництва, модернізацію, нові технології та дослідження.

Очікується, що впровадження Defence City стимулюватиме розвиток провідних українських підприємств оборонної промисловості, а також відкриє можливості для створення спільних виробництв з міжнародними партнерами та забезпечить технологічний трансфер.

У Міністерстві оборони розраховують, що відповідні рішення щодо запуску Defence City будуть ухвалені вже на найближчому засіданні Уряду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.