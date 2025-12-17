  1. В Украине

Минобороны подало на рассмотрение правительства документы для запуска Defence City с 5 января

14:10, 17 декабря 2025
Министерство обороны инициировало запуск специального правового режима Defence City, который должен работать с 5 января 2026 года.
Министерство обороны подало на рассмотрение Кабинета Министров пакет нормативно-правовых актов, необходимых для запуска специального правового режима Defence City. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, запуск Defence City запланирован на 5 января 2026 года. Новый правовой режим должен стать инструментом государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как отметил министр, Defence City предусматривает современную модель развития ОПК, которая позволяет быстрее реагировать на потребности фронта и привлекать международные инвестиции. Основная идея проста: налоговая поддержка в обмен на развитие производства, модернизацию, новые технологии и исследования.

Ожидается, что внедрение Defence City будет стимулировать развитие ведущих украинских предприятий оборонной промышленности, а также откроет возможности для создания совместных производств с международными партнерами и обеспечит технологический трансфер.

В Министерстве обороны рассчитывают, что соответствующие решения по запуску Defence City будут приняты уже на ближайшем заседании Правительства.

