Люди з інвалідністю отримають до 50 тисяч гривень на переобладнання авто – як отримати виплату

Уряд затвердив компенсації для людей з інвалідністю на переобладнання автомобілів.

На засіданні Кабмін схвалив рішення для підтримки людей з інвалідністю та забезпечення їхньої мобільності. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Таким чином, люди з інвалідністю зможуть отримати відшкодування витрат на переобладнання автомобіля, що є у їхній власності, незалежно від того, нове воно чи вживане.

Механізм отримання компенсації:

Особа переобладнує авто, вносить відповідну відмітку в посвідчення водія та реєструє зміни, підтверджуючи витрати документами.

Заявку на компенсацію можна подати до територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю особисто або через електронний кабінет на вебпорталі Мінсоцполітики, а також через застосунок Дія.

Рішення про виплату приймається протягом 3 робочих днів, а кошти зараховуються на рахунок Фонду протягом 10 робочих днів після ухвалення рішення.

Максимальна сума компенсації — до 50 000 грн. На 2026 рік передбачено фінансування близько 30 млн грн. Раніше подібна програма діяла для ветеранів.

