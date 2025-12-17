  1. В Украине

Люди с инвалидностью получат до 50 тысяч гривен на переоборудование авто – как получить выплату

19:50, 17 декабря 2025
Правительство утвердило компенсации для людей с инвалидностью на переоборудование автомобилей.
Фото: nova.net.ua
На заседании Кабмин одобрил решение для поддержки людей с инвалидностью и обеспечения их мобильности. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Таким образом, люди с инвалидностью смогут получить возмещение расходов на переоборудование автомобиля, находящегося в их собственности, независимо от того, новый он или подержанный.

Механизм получения компенсации:

  • Лицо переоборудует автомобиль, вносит соответствующую отметку в водительское удостоверение и регистрирует изменения, подтверждая расходы документами.
  • Заявку на компенсацию можно подать в территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью лично или через электронный кабинет на веб-портале Минсоцполитики, а также через приложение Дія.
  • Решение о выплате принимается в течение 3 рабочих дней, а средства зачисляются на счет Фонда в течение 10 рабочих дней после принятия решения.

Максимальная сумма компенсации — до 50 000 грн. На 2026 год предусмотрено финансирование около 30 млн грн. Ранее подобная программа действовала для ветеранов.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

