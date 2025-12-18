Податкова знижка: Гетманцев нагадав, як повернути частину ПДФО за навчання, житло чи медичні витрати

Громадяни можуть отримати відшкодування за навчання, іпотеку, страхові внески та благодійність.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев уточнив: якщо громадянин офіційно працевлаштований та сплачує податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), він може отримати податкову знижку — повернення частини власних коштів.

Податкову знижку можна отримати за витрати на:

навчання (своє, членів родини першого ступеня споріднення та підопічних),

іпотеку за програмою «Доступне житло»,

страхові платежі та пенсійні внески,

благодійні внески до неприбуткових організацій (не більше 4% від доходу),

допоміжні репродуктивні технології,

держпослуги з усиновлення,

переобладнання транспорту на біопаливо,

будівництво або придбання доступного житла,

оренду житла для ВПО,

придбання акцій підприємств-резидентів «Дія Сіті».

Витрати для знижки не можуть перевищувати третину річної зарплати за звітний рік.

Як подати декларацію

Для отримання податкової знижки за 2024 рік декларацію потрібно подати до 31 грудня 2025 року. Це можна зробити:

Онлайн в е-кабінеті платника, прикріпивши скановані документи, чеки та квитанції. Особисто в територіальному органі ДПС. Поштою, завчасно, щоб документи надійшли до кінця року.

Після ухвалення заявки кошти перераховуються на банківський рахунок протягом 60 календарних днів.

