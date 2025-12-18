  1. В Украине

Налоговая скидка: Гетманцев напомнил, как вернуть часть НДФЛ за обучение, жилье или медицинские расходы

12:00, 18 декабря 2025
Граждане могут получить возмещение за обучение, ипотеку, страховые взносы и благотворительность.
Налоговая скидка: Гетманцев напомнил, как вернуть часть НДФЛ за обучение, жилье или медицинские расходы
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уточнил: если гражданин официально трудоустроен и платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ), он может получить налоговую скидку — возврат части собственных средств.

Налоговую скидку можно получить за расходы на:

  • обучение (свое, членов семьи первой степени родства и подопечных),
  • ипотеку по программе «Доступное жилье»,
  • страховые платежи и пенсионные взносы,
  • благотворительные взносы в неприбыльные организации (не более 4% от дохода),
  • вспомогательные репродуктивные технологии,
  • госпослуги по усыновлению,
  • переоборудование транспорта на биотопливо,
  • строительство или приобретение доступного жилья,
  • аренду жилья для ВПЛ,
  • приобретение акций предприятий-резидентов «Дія Сіті».

Расходы для скидки не могут превышать треть годовой зарплаты за отчетный год.

Как подать декларацию

Для получения налоговой скидки за 2024 год декларацию нужно подать до 31 декабря 2025 года. Это можно сделать:

  1. Онлайн в электронном кабинете плательщика, прикрепив отсканированные документы, чеки и квитанции.
  2. Лично в территориальном органе ГНС.
  3. По почте, заблаговременно, чтобы документы поступили до конца года.

После принятия заявки средства перечисляются на банковский счет в течение 60 календарных дней.

