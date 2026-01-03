  1. В Україні

Поліціянта підозрюють у привласненні 2,7 млн грн допомоги родині загиблої захисниці «Азовсталі»

13:55, 3 січня 2026
На Івано-Франківщині посадовця поліції підозрюють у привласненні коштів допомоги родині загиблої військовослужбовиці.
Івано-Франківська обласна прокуратура повідомила про підозру одному з заступників начальника Управління поліції охорони в області. Його підозрюють у заволодінні майже 2,7 млн грн державної одноразової грошової допомоги.

За даними слідства, кошти були виплачені батькові військовослужбовиці Національної гвардії України, яка загинула у квітні 2022 року під час виконання бойового завдання на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

Підозрюваний є родичем батька загиблої. Дізнавшись про отримання ним державної допомоги, посадовець, за версією слідства, вирішив привласнити ці кошти. Він запропонував чоловікові переїхати на Івано-Франківщину, працевлаштував його в Управління поліції охорони та пообіцяв сприяння з житлом.

У 2023 році підозрюваний придбав квартиру в новобудові площею понад 100 квадратних метрів вартістю майже 2,7 млн грн. За даними прокуратури, він запевняв, що житло купується для батька загиблої військовослужбовиці, однак майнові права оформив на близьку родичку, а після введення будинку в експлуатацію зареєстрував право власності на неї.

Досудове розслідування триває.

Національна поліція Нацгвардія Івано-Франківськ

