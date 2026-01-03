Полицейского подозревают в присвоении 2,7 млн грн помощи семье погибшей защитницы «Азовстали»

В Ивано-Франковской области сотрудника полиции подозревают в присвоении средств помощи семье погибшей военнослужащей.

Ивано-Франковская областная прокуратура сообщила о подозрении одному из заместителей начальника Управления полиции охраны в области. Его подозревают в завладении почти 2,7 млн грн государственной единовременной денежной помощи.

По данным следствия, средства были выплачены отцу военнослужащей Национальной гвардии Украины, которая погибла в апреле 2022 года при выполнении боевого задания на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Подозреваемый является родственником отца погибшей. Узнав о получении им государственной помощи, чиновник, по версии следствия, решил присвоить эти средства. Он предложил мужчине переехать в Ивано-Франковскую область, трудоустроил его в Управление полиции охраны и пообещал содействие с жильем.

В 2023 году подозреваемый приобрел квартиру в новостройке площадью более 100 квадратных метров стоимостью почти 2,7 млн грн. По данным прокуратуры, он уверял, что жилье покупается для отца погибшей военнослужащей, однако имущественные права оформил на близкую родственницу, а после ввода дома в эксплуатацию зарегистрировал право собственности на нее.

Досудебное расследование продолжается.

