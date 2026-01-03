Переведення військовослужбовця до іншої частини — підстави, порядок, відмови

У ТЦК нагадали, як перевестись в іншу частину.

Рівненський обласний ТЦК роз’яснив питання переведення військовослужбовця до іншої частини.

Хто може перевестись та на яких підставах

З ініціативи військовослужбовця — за спрощеною процедурою через електронний сервіс, наприклад, «Армія+», якщо є бажання перейти з тилової частини в бойову або між бойовими частинами.

За станом здоров’я — на підставі висновку ВЛК, наприклад, якщо військового визнають придатним лише до тилової служби.

Потреби служби, ротації — можливе переміщення без згоди військовослужбовця за наказом командування у зв’язку зі службовою необхідністю.

Особисті обставини, наприклад, необхідність догляду за близькими родичами з інвалідністю, що потребує переведення за місцем проживання.

Як перевестись в іншу частину

1. Отримати рекомендаційний лист від командира частини, куди планується переведення.

2. Подати поточному командиру рапорт з обґрунтуванням підстав і повним пакетом документів.

3. Командир готує подання на переведення.

4. Остаточне рішення ухвалює уповноважена особа (у разі потреби, наприклад, військовослужбовцям офіцерського складу — Оперативне командування чи Генштаб).

Документи: медичні висновки та виписки, рішення ВЛК, документи про сімейні обставини (свідоцтва, довідки МСЕК, рішення органів опіки тощо). Перелік залежить від підстав.

Причини відмови

Найчастіше — службова необхідність у поточній частині.

⁠Для особистих підстав потрібна згода командира — закон не визначає чітких критеріїв, тож рішення залежить від його розсуду.

⁠Водночас є випадки, коли згода командира не потрібна, наприклад, переведення за станом здоров’я за висновком ВЛК. Тоді відмова або бездіяльність командування є протиправною.

Практичні поради від ТЦК

Формуйте повний пакет документів одразу.

⁠Якщо командир затягує або безпідставно відмовляє — оскаржуйте до вищого командування чи в суді.

⁠Використовуйте електронні сервіси для пришвидшення процесу.

