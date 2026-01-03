  1. В Украине

Перевод военнослужащего в другую часть — основания, порядок, отказы

12:06, 3 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ТЦК напомнили, как перевестись в другую часть.
Перевод военнослужащего в другую часть — основания, порядок, отказы
Фото: rada.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский областной ТЦК разъяснил вопрос перевода военнослужащего в другую часть.

Кто может перевестись и на каких основаниях

По инициативе военнослужащего — по упрощённой процедуре через электронный сервис, например «Армия+», если есть желание перейти из тыловой части в боевую или между боевыми частями.

По состоянию здоровья — на основании заключения ВЛК, например, если военнослужащего признают годным только к тыловой службе.

Потребности службы, ротация — возможно перемещение без согласия военнослужащего по приказу командования в связи со служебной необходимостью.

Личные обстоятельства, например необходимость ухода за близкими родственниками с инвалидностью, что требует перевода по месту проживания.

Как перевестись в другую часть

Получить рекомендательное письмо от командира части, в которую планируется перевод.

Подать текущему командиру рапорт с обоснованием оснований и полным пакетом документов.

Командир готовит представление на перевод.

Окончательное решение принимает уполномоченное лицо (при необходимости, например для военнослужащих офицерского состава — Оперативное командование или Генштаб).

Документы: медицинские заключения и выписки, решения ВЛК, документы о семейных обстоятельствах (свидетельства, справки МСЭК, решения органов опеки и т. п.). Перечень зависит от оснований.

Причины отказа

  • Чаще всего — служебная необходимость в текущей части.
  • Для личных оснований требуется согласие командира — закон не определяет чётких критериев, поэтому решение зависит от его усмотрения.
  • В то же время есть случаи, когда согласие командира не требуется, например перевод по состоянию здоровья по заключению ВЛК. Тогда отказ или бездействие командования является противоправным.

Практические советы от ТЦК

  • Формируйте полный пакет документов сразу.
  • Если командир затягивает или безосновательно отказывает — обжалуйте в вышестоящее командование или в суде.
  • Используйте электронные сервисы для ускорения процесса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военнослужащие ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выплаты военным за ранения и инвалидность: сколько составляет единоразовая денежная помощь в 2026 году

Размер единоразовой помощи военным напрямую зависит от группы инвалидности и причин ранения — в 2026 году суммы растут вместе с прожиточным минимумом.

В Раде хотят поручить правительству пересмотреть соглашения с МВФ по ФЛП

Парламент зарегистрировал проект постановления, которым предлагает поручить Правительству начать переговоры с Международным валютным фондом о смягчении налогов для ФЛП.

Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

Свет в стоимости: Верховный Суд очертил порядок формирования оплаты за электроэнергию

КАС ВС подчеркнул, что стоимость предоставленных услуг не требует отдельного перевыставления.

Українська мова во всех сферах социальной жизни: Рада усилит функционирование государственного языка

Документ предусматривает комплекс мер для повышения качества языка в законах, блокировки пророссийских нарративов и поддержки украинского языка за рубежом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]