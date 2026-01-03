Перевод военнослужащего в другую часть — основания, порядок, отказы

В ТЦК напомнили, как перевестись в другую часть.

Фото: rada.gov.ua

Ровенский областной ТЦК разъяснил вопрос перевода военнослужащего в другую часть.

Кто может перевестись и на каких основаниях

По инициативе военнослужащего — по упрощённой процедуре через электронный сервис, например «Армия+», если есть желание перейти из тыловой части в боевую или между боевыми частями.

По состоянию здоровья — на основании заключения ВЛК, например, если военнослужащего признают годным только к тыловой службе.

Потребности службы, ротация — возможно перемещение без согласия военнослужащего по приказу командования в связи со служебной необходимостью.

Личные обстоятельства, например необходимость ухода за близкими родственниками с инвалидностью, что требует перевода по месту проживания.

Как перевестись в другую часть

Получить рекомендательное письмо от командира части, в которую планируется перевод.

Подать текущему командиру рапорт с обоснованием оснований и полным пакетом документов.

Командир готовит представление на перевод.

Окончательное решение принимает уполномоченное лицо (при необходимости, например для военнослужащих офицерского состава — Оперативное командование или Генштаб).

Документы: медицинские заключения и выписки, решения ВЛК, документы о семейных обстоятельствах (свидетельства, справки МСЭК, решения органов опеки и т. п.). Перечень зависит от оснований.

Причины отказа

Чаще всего — служебная необходимость в текущей части.

Для личных оснований требуется согласие командира — закон не определяет чётких критериев, поэтому решение зависит от его усмотрения.

В то же время есть случаи, когда согласие командира не требуется, например перевод по состоянию здоровья по заключению ВЛК. Тогда отказ или бездействие командования является противоправным.

Практические советы от ТЦК

Формируйте полный пакет документов сразу.

Если командир затягивает или безосновательно отказывает — обжалуйте в вышестоящее командование или в суде.

Используйте электронные сервисы для ускорения процесса.

