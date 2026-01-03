Перевод военнослужащего в другую часть — основания, порядок, отказы
Ровенский областной ТЦК разъяснил вопрос перевода военнослужащего в другую часть.
Кто может перевестись и на каких основаниях
По инициативе военнослужащего — по упрощённой процедуре через электронный сервис, например «Армия+», если есть желание перейти из тыловой части в боевую или между боевыми частями.
По состоянию здоровья — на основании заключения ВЛК, например, если военнослужащего признают годным только к тыловой службе.
Потребности службы, ротация — возможно перемещение без согласия военнослужащего по приказу командования в связи со служебной необходимостью.
Личные обстоятельства, например необходимость ухода за близкими родственниками с инвалидностью, что требует перевода по месту проживания.
Как перевестись в другую часть
Получить рекомендательное письмо от командира части, в которую планируется перевод.
Подать текущему командиру рапорт с обоснованием оснований и полным пакетом документов.
Командир готовит представление на перевод.
Окончательное решение принимает уполномоченное лицо (при необходимости, например для военнослужащих офицерского состава — Оперативное командование или Генштаб).
Документы: медицинские заключения и выписки, решения ВЛК, документы о семейных обстоятельствах (свидетельства, справки МСЭК, решения органов опеки и т. п.). Перечень зависит от оснований.
Причины отказа
- Чаще всего — служебная необходимость в текущей части.
- Для личных оснований требуется согласие командира — закон не определяет чётких критериев, поэтому решение зависит от его усмотрения.
- В то же время есть случаи, когда согласие командира не требуется, например перевод по состоянию здоровья по заключению ВЛК. Тогда отказ или бездействие командования является противоправным.
Практические советы от ТЦК
- Формируйте полный пакет документов сразу.
- Если командир затягивает или безосновательно отказывает — обжалуйте в вышестоящее командование или в суде.
- Используйте электронные сервисы для ускорения процесса.
