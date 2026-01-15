  1. В Україні

Уряд затвердив новий порядок надання соціальних послуг в Україні

11:13, 15 січня 2026
Кабмін переписав правила соцзахисту.
Уряд затвердив новий порядок надання соціальних послуг в Україні
Кабінет Міністрів затвердив Порядок організації надання соціальних послуг, ведення випадку та визначення чисельності соціальних менеджерів, відповідальних за забезпечення і супровід отримувачів соціальних послуг. Документ визначає механізм організації надання соціальних послуг відповідно до Закону України «Про соціальні послуги».

Водночас уряд вніс комплексні зміни до низки нормативно-правових актів у сфері соціального захисту. Зокрема, оновлено Порядок та умови забезпечення соціальної і професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України.

Зміни також внесено до Критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг, Порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації їх вартості, Порядку проведення моніторингу надання і оцінки якості соціальних послуг, а також до Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері соціальних послуг.

Окрім цього, Кабмін оновив порядок встановлення диференційованої плати за надання соціальних послуг, порядок подання та оформлення документів для призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають послуги з догляду на непрофесійній основі, а також порядок проведення відновлювальних, реінтеграційних і адаптаційних заходів для осіб, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

Крім того, актуалізовано порядок реалізації експериментального проєкту з тимчасового розміщення та підтримки окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства.

Водночас постанови від 26 червня 2019 року № 576 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади» та від 1 червня 2020 року № 587 «Про організацію надання соціальних послуг» визнано такими, що втратили чинність.

