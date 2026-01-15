  1. В Украине

Правительство утвердило новый порядок предоставления социальных услуг в Украине

11:13, 15 января 2026
Кабмин переписал правила соцзащиты.
Правительство утвердило новый порядок предоставления социальных услуг в Украине
Кабинет Министров утвердил Порядок организации предоставления социальных услуг, ведения случая и определения численности социальных менеджеров, ответственных за обеспечение и сопровождение получателей социальных услуг. Документ определяет механизм организации предоставления социальных услуг в соответствии с Законом Украины «О социальных услугах».

В то же время правительство внесло комплексные изменения в ряд нормативно-правовых актов в сфере социальной защиты. В частности, обновлены Порядок и условия обеспечения социальной и профессиональной адаптации лиц, которые увольняются или уволены с военной службы, из числа ветеранов войны, лиц с особыми заслугами перед Отечеством, членов их семей, а также членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины.

Изменения также внесены в Критерии деятельности поставщиков социальных услуг, Порядок предоставления социальных услуг путем социального заказа и компенсации их стоимости, Порядок проведения мониторинга предоставления и оценки качества социальных услуг, а также в Порядок осуществления контроля за соблюдением требований законодательства в сфере социальных услуг.

Кроме того, Кабмин обновил порядок установления дифференцированной платы за предоставление социальных услуг, порядок подачи и оформления документов для назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют услуги по уходу на непрофессиональной основе, а также порядок проведения восстановительных, реинтеграционных и адаптационных мероприятий для лиц, которые были лишены личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения.

Кроме того, актуализирован порядок реализации экспериментального проекта по временному размещению и поддержке отдельных категорий внутренне перемещенных лиц, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством.

В то же время постановления от 26 июня 2019 года № 576 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг лицам с инвалидностью и лицам пожилого возраста, страдающим психическими расстройствами», и от 1 июня 2020 года № 587 «Об организации предоставления социальных услуг» признаны утратившими силу.

