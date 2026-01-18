Яку зарплату мають отримувати працівники до 18 років — пояснення Держпраці

Оплата праці учнів, які працюють у вільний від навчання час, відбувається пропорційно відпрацьованому часу або від виробітку.

Неповнолітні працівники, попри скорочену тривалість робочого часу, мають право на таку ж заробітну плату, як і повнолітні— за умови повного робочого дня. Про це повідомляє Держпраці.

У випадку відрядної форми оплати праці для них застосовуються ті самі розцінки, що й для повнолітніх працівників. Якщо ж через скорочений робочий день обсяг виконаної роботи менший — роботодавець зобов’язаний здійснити доплату за різницю.

Учні загальноосвітніх, профтехнічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, отримують оплату пропорційно до відпрацьованого часу або обсягу виробітку. Підприємства мають право встановлювати таким учням додаткові доплати до зарплати.

Таке регулювання забезпечує рівність у правах на оплату праці та соціальний захист молоді на ринку праці.

Закон забороняє залучати неповнолітніх до шкідливих чи небезпечних умов праці, підземних робіт, нічних і понаднормових змін, а також до роботи у вихідні чи підіймання важких речей понад встановлені норми. Підлітки мають право на 31 день щорічної відпустки та обов’язковий медичний огляд. При працевлаштуванні для них не встановлюється випробувальний термін.

Робочий тиждень для працівників 16–18 років обмежується 36 годинами, для 15–16 років — 24 годинами, а для 14–15 років — 12 годинами (під час канікул — до 24 годин). Для працевлаштування 15-річних потрібна письмова згода батьків або опікунів, а 14-річних допускають до легкої роботи у вільний від навчання час за умови, що це не шкодить здоров’ю чи навчанню.

Звільнення неповнолітнього можливе лише за згодою районної чи міської служби у справах дітей. Батьки чи опікуни можуть вимагати розірвання трудового договору, якщо його продовження загрожує здоров’ю або правам підлітка. Трудовий договір із неповнолітніми укладається виключно письмово, а всі норми зберігають чинність під час воєнного стану.

