  1. В Україні

Допомога для догляду за дитиною — що потрібно знати батькам

19:32, 19 січня 2026
Допомога для догляду за дитиною до однорічного віку призначається до місяця, в якому дитині виповнюється один рік включно.
Фото: 24tv.ua
Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 січня 2026 року в Україні запроваджено нові види державної підтримки сім’ям з дітьми: допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та допомога для догляду за дитиною «єЯсла».

Пенсійний фонд України нагадав, що право на такі види допомог мають і батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року не виповнилося одного або трьох років відповідно.

Допомога для догляду за дитиною до однорічного віку призначається до місяця, в якому дитині виповнюється один рік включно за умови, що заява на отримання такої допомоги надійшла до органу Пенсійного фонду України не пізніше місяця, що настає після досягнення дитиною однорічного віку.

Тобто батьки дітей, народжених у січні 2025 року, можуть звернутися за призначенням цієї допомоги за січень і в лютому 2026 року.

Допомога для догляду за дитиною «єЯсла» призначається до місяця, в якому дитині виповнюється три роки включно.

Батьки, чиїм дітям виповнюється три роки у січні 2026 року, та які працюють у режимі повного робочого часу, мають звернутися за призначенням допомоги до кінця січня 2026 року, оскільки така допомога призначається з місяця звернення.

грошова допомога

